La Roma monitora la situazione di Albert Gudmundsson che aspetta notizie dall’Islanda sulla trattativa tra il Genoa e la Fiorentina. Il ds viola, come del resto anche la Roma, non intende acquistare il giocatore a titolo definitivo ma vorrebbe rinegoziare il prestito inserendo l’obbligo di riscatto a condizioni sportive ed extra. Valutazioni in corso anche dei giallorossi che hanno in testa tanti altri nomi per garantire a Gasp un rinforzo di qualità. Lo scrive il Corriere dello Sport.