Corriere dello Sport, il Napoli vuole Chiesa e avrà pazienza per prenderlo. Pronti 40 milioni di euro

Ho chiamato Della Valle anche 20 giorni fa ma da quell'orecchio non ci vogliono sentire" così De Laurentiis su Federico Chiesa

Il grande obiettivo di mercato del Napoli è Federico Chiesa, non è una novità. Il giocatore era già stato cercato in estate dal club azzurro. Lunedì, in occasione del Festival del Calcio a Firenze, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del figlio d’arte: “Ho chiesto Chiesa ai fratelli Della Valle anche venti giorni fa, ma da quell’orecchio non ci sentono”.

Il Napoli si armerà di pazienza con l’obiettivo di centrare l’obiettivo la prossima estate. A fronte di un investimento che potrebbe sfiorare i 40 milioni di euro. Proprio come nel caso di Bernardeschi alla Juve. Il rinnovo di contratto di Chiesa con la Fiorentina non fa paura al Napoli che resta, dunque, in attesa, di sferrare l’attacco decisivo.

Corriere dello Sport