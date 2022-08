Corriere dello Sport, Milenkovic e la coppia Barone-Pradè ieri faccia a faccia nel ritiro in Austria

Inizia lentamente a prendere forma la sottile linea di confine che separa Nikola Milenkovic dalla possibile permanenza alla Fiorentina al termine di un’altra estate chiacchierata. La deadline scandita dai viola per il 7 agosto si sta avvicinando ma al momento, sul tavolo della dirigenza, non sono arrivate proposte che possano cambiare lo scenario nell’arco delle prossime ore: anche di questo la squadra mercato si è voluta rendere conto in prima persona, facendo visita – nelle figure del dg Barone e del ds Pradè – al serbo nel corso di un blitz di 24 ore nel ritiro della squadra in Austria. Una vicinanza con l’obiettivo di respirare gli umori del centrale, per il quale resta valida l’offerta di un rinnovo triennale a oltre 3 milioni di euro da far partire già nel corso di questa estate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

