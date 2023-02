Corriere dello Sport, Milenkovic è già a posto, problema fisico smaltito ma parte dalla panchina

Milenkovic torna fra i convocati per la gara di oggi a Verona, ma con tutta probabilità partirà dalla panchina, lasciando spazio a Igor e Quarta. Un solo allenamento in gruppo nel post-infortunio solitamente non basta a Italiano per iNserire un giocatore dal primo mi- nuto. La buona notizia però è che il difensore ha già smaltito il problema fisico che lo aveva costretto ad uscire a fine primo tempo contro l’Empoli e a rimanere out con il Braga. Ballottaggio sulla destra fra Dodo e Terzic perché proprio il serbo, subentrato giovedì scorso contro i portoghesi si è preso i complimenti di Vincenzo Italiano che ne ha sottolineato le qualità anche mentali. Ecco perché ha chance pure per questa sera al Bentegodi. Per la difesa sarebbe importante fra l’altro tornare a non subire gol in campionato visto che non accade dal 6 novembre scorso in casa della Sampdoria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

