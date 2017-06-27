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Il Corriere dello Sport mette in prima pagina i Della Valle: "Fiorentini, compratela voi"

La provovazione dei Della Valle a Firenze fa finire in prima pagina la Fiorentina. Apre così il Corriere dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 02:02
Il Corriere dello Sport mette in prima pagina i Della Valle: "Fiorentini, compratela voi" -
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Il caos dell'ultimo giorno in casa viola ha scatenato anche i media nazionali. È il caso del Corriere dello Sport che in prima pagina mette la Fiorentina e il comunicato dei Della Valle: "Fiorentini, compratela voi". Ecco la prima pagina del quotidiano:

Corriere Dello Sport 27 Giugno 2017

 

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