Il Corriere dello Sport mette in prima pagina i Della Valle: "Fiorentini, compratela voi"

La provovazione dei Della Valle a Firenze fa finire in prima pagina la Fiorentina. Apre così il Corriere dello Sport

Il caos dell'ultimo giorno in casa viola ha scatenato anche i media nazionali. È il caso del Corriere dello Sport che in prima pagina mette la Fiorentina e il comunicato dei Della Valle: "Fiorentini, compratela voi". Ecco la prima pagina del quotidiano: