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Corriere dello Sport, meno tre alla partita di Verona, Pioli schiererà titolari sia Laurini che Thereau

Sul Corriere dello Sport si analizza e prevede la scelte di formazioni di Pioli per la partita di domenica contro il Verona al Bentegodi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2017 11:29
Corriere dello Sport, meno tre alla partita di Verona, Pioli schiererà titolari sia Laurini che Thereau -
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Meno tre alla sfida contro il Verona. Nella partita del Bentegodi, il tecnico viola Stefano Pioli darà spazio agli ultimi arrivati dal mercato. Laurini dovrebbe giocare fin dal primo minuto come terzino destro mentre Cyril Théréau è pronto per giocare davanti e dare mano ai giovani viola.

Corriere dello Sport

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