Corriere dello Sport, Maleh, Sottil, Gollini e Ranieri out per la trasferta di Lecce
All'ultimo minuto forfait di tre calciatori viola
La vigilia della delicata trasferta di Lecce è stata caratterizzata in casa viola dal forfait dell’ultimo minuto di tre elementi della rosa, anche se forse destinati solo alla panchina per il match del Via del Mare. In Salento Vincenzo Italiano dovrà fare infatti a meno di Gollini (per lui, al pari di Sottil, problemi di lombalgia), di Maleh (affaticamento muscolare durante la rifinitura) ma anche di Ranieri, rimasto a Firenze in virtù di una non precisata indisposizione fisica. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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