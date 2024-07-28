Corriere dello Sport: "Lo stipendio di Nico pesa troppo, la Fiorentina pensa alla sua cessione"

Coerente con il piano di ridimensionamento del suo monte ingaggi, la dirigenza viola si guarda intorno per Nicolas Gonzalez che, dopo la cessione di Nikola Milenkovic, è adesso il giocatore più pagato...

Coerente con il piano di ridimensionamento del suo monte ingaggi, la dirigenza viola si guarda intorno per Nicolas Gonzalez che, dopo la cessione di Nikola Milenkovic, è adesso il giocatore più pagato della rosa con circa 3 milioni di euro a stagione. La possibilità che l'ex Stoccarda lasci la Fiorentina è concreta e in un certo senso suggerita dalle parole del direttore sportivo Daniele Pradè nella conferenza stampa di inizio giugno. «Resta al 99%» disse dell'argentino, che tradotto dal "mercatese" significa «non è incedibile». L'arrivo di Andrea Colpani per una cifra che, considerando il diritto di riscatto e i bonus, tocca i 18 milioni può accelerare l'uscita del numero dieci.

L'entourage di Gonzalez si sta muovendo ormai da tempo nell'ottica di valutare le ipotesi più convenienti. La più fresca riguarda l'Arabia Saudita: proprio negli ultimi giorni sono tornate a farsi avanti alcune realtà della Saudi Pro League. Per il momento nient'altro che sondaggi esplorativi, più avanti chissà. In verità non mancano i corteggiatori neppure dal nostro campionato, visto che di recente qualche club ha provato timidamente a bussare alla porta del calciatore. Occhio anche alla Premier League, da cui un anno fa la Fiorentina rifiutò proposte da quasi 40 milioni di euro formulate prima dal Brighton e poi dal Brentford. Oggi, tuttavia, la squadra che più realisticamente può sperare di aggiudicarsi il cartellino del sudamericano è l'Atletico Madrid. I colchoneros nel corso delle settimane hanno continuato a interessarsi con i procuratori del classe 1998, ma prima di affondare il colpo eventualmente dovranno fare cassa operando qualche cessione.

È la grande differenza rispetto a qualche mese fa, quando la Fiorentina avrebbe senz'altro rifiutato di sedersi a un tavolo per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Qualcosa è cambiato in questo senso, perché se adesso arrivasse un'offerta da 30-35 milioni la società di Rocco Commisso sarebbe assolutamente disposta a trattare la vendita di Gonzalez.Che, ricordiamo, fu prelevato nel giugno 2021 dalla Bundesliga per 27 milioni, bonus compresi. Vedremo come si svilupperà questa vicenda, nel frattempo gli agenti del ventiseienne si sono attivati per recapitare al club viola l'offerta più vantaggiosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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