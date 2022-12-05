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Corriere dello Sport, Liverpool su Amrabat, Burdisso ha già parlato con lui. Presto forse anche Barone

Sirene dalla Premier per il centrocampista marocchino, ora la Fiorentina vuole giocare d'anticipo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2022 09:21
Corriere dello Sport, Liverpool su Amrabat, Burdisso ha già parlato con lui. Presto forse anche Barone - Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Sofyan Amrabat è l'oggetto del desiderio di tanti club specialmente dopo le ottime prestazioni che sta offrendo al Mondiale. Amrabat ha un accordo estendibile con opzione fino al 2025. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, che è comunque legato a Firenze e alla Fiorentina. Nei giorni scorsi Burdisso ha parlato personalmente con il centrocampista e lo stesso potrebbe fare anche Barone. A preoccupare particolarmente sono i possibili assalti dalla Premier, visto che anche a livello economico è uno dei campionati che può permettersi i maggiori investimenti. Il Liverpool avrebbe mosso i primi interessi, facendo capire che le società che guardano al ragazzo sono di livello alto. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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