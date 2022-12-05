Corriere dello Sport, Liverpool su Amrabat, Burdisso ha già parlato con lui. Presto forse anche Barone

Sirene dalla Premier per il centrocampista marocchino, ora la Fiorentina vuole giocare d'anticipo

Sofyan Amrabat è l'oggetto del desiderio di tanti club specialmente dopo le ottime prestazioni che sta offrendo al Mondiale. Amrabat ha un accordo estendibile con opzione fino al 2025. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, che è comunque legato a Firenze e alla Fiorentina. Nei giorni scorsi Burdisso ha parlato personalmente con il centrocampista e lo stesso potrebbe fare anche Barone. A preoccupare particolarmente sono i possibili assalti dalla Premier, visto che anche a livello economico è uno dei campionati che può permettersi i maggiori investimenti. Il Liverpool avrebbe mosso i primi interessi, facendo capire che le società che guardano al ragazzo sono di livello alto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, LA FIORENTINA BLINDA AMRABAT: IDEA RINNOVO FINO AL 2027 CON INGAGGIO RADDOPPIATO

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-blinda-amrabat-idea-rinnovo-fino-al-2027-con-ingaggio-raddoppiato/194746/