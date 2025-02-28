Corriere dello Sport: “L’attacco verrà affidato a Zaniolo, la Fiorentina aspetta una sua svolta”

Zaniolo oggi avrà ancora le chiavi dell'attacco

Nicolò Zaniolo è chiamato a dare una svolta alla sua avventura con la Fiorentina, dimostrando il suo valore in una partita fondamentale contro il Lecce. Palladino e la squadra hanno bisogno del suo talento per rilanciare classifica e ambizioni, ma finora le aspettative non sono state rispettate. Tra difficoltà di inserimento, il rendimento calante della squadra e un ruolo ancora da definire, il talento ex Roma non ha ancora inciso come sperato, e ora è atteso al cambio di passo.

Stasera, con l'assenza di Kean, Zaniolo avrà nuovamente le chiavi dell'attacco, affiancando Beltrán nel tentativo di trascinare la Fiorentina fuori dal momento difficile. Dopo anni di alti e bassi tra Italia e estero, il giocatore ha dichiarato di sentirsi a casa a Firenze e di voler dimostrare finalmente il suo valore. Tuttavia, le sue prime apparizioni in maglia viola sono state deludenti: nessun gol, nessun assist e poche giocate degne del suo talento.

La sfida contro il Lecce rappresenta per Zaniolo l'occasione ideale per sbloccarsi e dare un segnale forte, sia per sé stesso che per la squadra. Il calendario della Fiorentina si fa sempre più difficile con Napoli, Juventus, Atalanta e Milan all'orizzonte, e una vittoria oggi potrebbe restituire fiducia e motivazioni. Per questo, Palladino e i tifosi si aspettano che Zaniolo prenda in mano la squadra, diventando finalmente protagonista e punto di riferimento per il rilancio viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.