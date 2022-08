Corriere dello Sport, la Fiorentina potrebbe congelare la cessione di Kouamé: servono gol 

Punto di domanda finale su Christian Kouame, il jolly che Italiano nel corso di questa estate ha utilizzato sia in versione esterno che nel ruolo di prima punta: le risposte che l’ex Genoa ha fornito negli ultimi giorni sono state incoraggianti ed è probabile che almeno in questa fase la sua cessione possa essere congelata. La Viola ha un bisogno disperato di gol ed è essenziale adesso che tutti, a pochi giorni dall’esordio in campionato, facciano la loro parte. Lo scrive il Corriere dello Sport.

