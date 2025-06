Corriere dello Sport: “La Fiorentina pensa a Edin Dzeko come vice Kean e tenta il sorpasso sul Bologna”

Il nome di Edin Dzeko torna a circolare con forza intorno alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club viola è alla ricerca di un attaccante di esperienza che possa affiancare – o eventualmente sostituire – Moise Kean, la cui permanenza a Firenze è tutt’altro che certa.

In quest’ottica, il profilo del centravanti bosniaco rappresenta una soluzione affascinante: svincolato dopo l’esperienza al Fenerbahce, Dzeko sta trattando con il Bologna, ma la Fiorentina potrebbe inserirsi nella corsa nelle prossime ore.

L’ex Roma e Inter ha appena archiviato una stagione da protagonista in Turchia, chiusa con 21 gol in 53 presenze. A quasi 40 anni, la sua affidabilità resta intatta e il suo profilo corrisponde perfettamente a quello di un attaccante esperto, in grado di garantire qualità, fisicità e personalità in un reparto offensivo che ha bisogno di certezze. Che sia per Stefano Pioli o per un altro allenatore, Dzeko resta una pista concreta da monitorare.