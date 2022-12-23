Corriere dello Sport, la Fiorentina offrirà ad Amrabat un rinnovo fino al 2027 da 3 milioni l'anno
Dopo la proposta, la palla passerà al giocatore marocchino
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 08:48
La Fiorentina vuole rinnovare il contratto a Sofyan Amrabat. Il club gigliato aspetta qualche offerta ma la linea è chiara. Al calciatore verrà proposto un allungamento fino al 2027 con 3 milioni di stipendio, poi la palla passerà al giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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