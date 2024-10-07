Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha giocato con l’anima la sua miglior partita della stagione”

Fiorentina coraggiosa e determinata anche dopo l'1-1

La Fiorentina ha battuto il Milan in una partita memorabile, segnata da tre rigori parati, due dei quali da un monumentale David De Gea. L'ex portiere del Manchester United è stato protagonista assoluto, insieme ai gol di Adli e Gudmundsson, che hanno regalato la vittoria ai viola. Il Milan, invece, continua a soffrire lontano da San Siro, e pur essendo solo a cinque punti dal Napoli, il vero problema sembra essere il gioco caotico della squadra. Fonseca ha schierato la stessa formazione per la quarta volta consecutiva, ma la squadra non ha brillato, con poca incisività in attacco. La Fiorentina, seppur senza dominare, ha mostrato miglioramenti, soprattutto grazie a Dodò, che ha ottenuto un rigore, poi parato da Maignan su Kean. Il vantaggio viola è arrivato grazie a un diagonale di Adli contro la sua ex squadra.

Il Milan ha cercato di reagire, ma senza creare vere occasioni da gol. Alla fine del primo tempo, De Gea ha parato un rigore di Theo Hernandez, mantenendo il vantaggio. Nella ripresa, il Milan ha pareggiato con Pulisic, ma la Fiorentina ha reagito con coraggio e determinazione. Le sostituzioni di Palladino, in particolare Richardson, Biraghi e Kouame, sono state decisive. Kean, sempre più incontenibile, ha colpito una traversa con un tiro potente. Il Milan ha concluso la partita in modo disastroso, con l'espulsione di Theo Hernandez. La Fiorentina ha giocato la sua miglior partita della stagione, mentre il Milan ha deluso profondamente. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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