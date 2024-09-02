Corriere dello Sport: “La Fiorentina finalmente ha un centravanti ma la difesa a tre non è adatta”

Un pareggio di voglia e grinta quello della squadra di Palladino

Un pareggio di voglia e grinta quello della squadra di Palladino che salva la squadra da una situazione davvero complicata. Il Monza attacca due volte e per due volte fa gol. E' chiaro che qualcosa non funziona e quel qualcosa sembra essere la difesa a tre. Questo modo di difendere non sembra sposarsi con le caratteristiche dei difensore della Fiorentina. Il Monza sfrutta gli spazi lasciati dalla squadra di Palladino e alla fine rischia di trovare tre gol.

Ci pensa però Moise Kean, finalmente un vero centravanti, a risollevare la Fiorentina. Di solito, dopo un gol che riapre la gara, arriva la reazione della squadra. Arriva anche quella della Fiorentina, ma serviranno 51 minuti prima di rivedere un gol. Adesso c'è la sosta e Palladino ha due settimane di tempo prima di poter regalare a Firenze un'altra Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-gosens-salva-la-fiorentina-dallinferno-ma-la-sofferenza-per-i-viola-continua/266718/