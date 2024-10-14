Corriere dello Sport: “La Fiorentina aspetta Colpani, il suo fantasista. Non è mai andato oltre la sufficienza”

Firenze si aspetta qualcosa di più dall'ex Monza

I nuovi arrivati si sono subito messi in mostra: Kean si è preso sulle spalle l'attacco viola diventandone il titolare fisso, Gudmundsson nonostante problemi extra campo e problemi fisici in due partite ha fatto la differenza. Bove ormai un jolly per Palladino. Ma Colpani?

L'ex Monza gioca praticamente sempre, in stagione è dietro solo a Kean e Dodo per presenze. Colpani, infatti, ha saltato soltanto la prima gara di Conference, per il resto sette su sette in campionato, anche se, così come accadeva a Monza, spesso è stato sostituito anzitempo. L'impegno da parte del giocatore è massimo, così come le buone intenzioni ma fino a questo momento non è mai andato oltre la sufficienza. Nell'ultima gara casalinga contro il Milan si è iniziato a vedere qualcosa di più ma non basta: la posizione in campo è quella da lui più gradita e adesso Firenze si aspetta qualcosa in più dal fantasista lombardo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-nel-mirino-del-milan-per-gennaio-ipotesi-prestito-con-riscatto-o-cessione-definitiva/272390/