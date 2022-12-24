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Corriere dello Sport, Kouamé può essere il centravanti: in attacco gerarchie azzerate nella Fiorentina

In queste amichevoli né Cabral né Jovic sono andati in gol

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2022 08:34
Corriere dello Sport, Kouamé può essere il centravanti: in attacco gerarchie azzerate nella Fiorentina - Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Corriere dello Sport, Kouamé può essere il centravanti: in attacco gerarchie azzerate nella Fiorentina

In casa Fiorentina inizia ad esserci una certa preoccupazione verso gli attaccanti perché né Jovic, né Cabral sono riusciti durante le amichevoli a segnare almeno un gol. Così italiano potrebbe dare vita a nuove soluzioni. Con il Lugano ha spostato Kouamé come centravanti. La crisi dell’attacco azzera così le gerarchie. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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