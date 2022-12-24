Corriere dello Sport, Kouamé può essere il centravanti: in attacco gerarchie azzerate nella Fiorentina

In queste amichevoli né Cabral né Jovic sono andati in gol

In casa Fiorentina inizia ad esserci una certa preoccupazione verso gli attaccanti perché né Jovic, né Cabral sono riusciti durante le amichevoli a segnare almeno un gol. Così italiano potrebbe dare vita a nuove soluzioni. Con il Lugano ha spostato Kouamé come centravanti. La crisi dell’attacco azzera così le gerarchie. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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