Corriere dello Sport: “Kean verso la titolarità, filtra ottimismo ma questa mattina il provino decisivo” 

Situazione tra ottimismo e cautela

Moise Kean, verrà deciso solo all'ultimo momento se potrà giocare nella partita contro la Roma. Fino a ieri sera, c'era un moderato ottimismo, nonostante l'infortunio alla caviglia subito domenica scorsa a Lecce. La situazione è stata un continuo alternarsi tra ottimismo e cautela, ma l'allenamento di rifinitura potrebbe aver inclinato la bilancia verso l'ottimismo. Kean si è allenato con determinazione, senza affrontare contrasti o situazioni rischiose, mostrando la volontà di essere pronto per la partita, cosa che sperano Palladino e i tifosi.

Dopo l'infortunio, Kean ha seguito un intenso programma di recupero, inclusi trattamenti e terapie, e ha partecipato alla trasferta di San Gallo, continuando ad allenarsi nonostante fosse solo spettatore della gara di Conference League. Tornato a Firenze venerdì, ha avuto due giorni per consolidare la sua condizione. Stamattina si terrà il "provino" decisivo, che determinerà se sarà tra i convocati per la sfida contro la Roma. Se Kean non sarà disponibile, sarà probabilmente Kouame a ricoprire il ruolo di centravanti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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