Corriere dello Sport: “Kean-Palladino oggi colloquio. Resta in dubbio la presenza da titolare contro il Betis”

Moise Kean è rientrato ieri sera a Firenze dopo una settimana trascorsa all’estero per motivi personali, come annunciato in precedenza da Raffaele Palladino. L’obiettivo è rimetterlo rapidamente in forma, ma avendo saltato un’intera settimana di allenamenti, la sua presenza da titolare nella semifinale di Conference League contro il Betis resta in dubbio.

Oggi al Viola Park è previsto un colloquio tra Palladino e Kean per aggiornarsi sugli ultimi avvenimenti e valutare sia le condizioni fisiche che psicologiche del centravanti. Nonostante il costante contatto con la squadra, il tecnico vorrà capire se Kean ha la motivazione e la condizione necessarie per essere impiegato dall’inizio.

Il ritorno in gruppo è comunque un segnale positivo, ma l’impiego di Kean dal primo minuto è tutt’altro che certo. In caso di forfait, Palladino è pronto a riproporre il tandem Gudmundsson-Beltran, oppure valutare l’opzione Zaniolo come punta centrale, scartando l’ipotesi di un azzardato utilizzo del giovane Caprini. Lo scrive il Corriere dello Sport.