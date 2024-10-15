Corriere dello Sport: “Kean migliora, punta il Lecce. Pongracic ancora infortunato”

La breve pausa per la Fiorentina finisce oggi

La breve pausa per la Fiorentina termina oggi, con la squadra che riprende gli allenamenti al Viola Park in vista della trasferta contro il Lecce. Due giocatori sono da monitorare attentamente: Moise Kean, assente dalla Nazionale per una lombalgia, si è allenato a parte ma lo staff medico è fiducioso di recuperarlo per la partita.

Diversa la situazione per Marin Pongracic, ancora alle prese con un infortunio ai flessori della coscia sinistra che lo tiene fermo da oltre due settimane. La sua presenza è meno probabile, anche se la difesa, con Ranieri e Comuzzo, ha mostrato buone prestazioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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