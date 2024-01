Corriere dello Sport, Kean-Fiorentina in stand-by, prima deve rinnovare con la Juventus

In stand-by, nel frattempo, la trattativa per Moise Kean: il gradimento da parte del giocatore al progetto viola c’è ma ancora deve essere risolta la questione legata al rinnovo contrattuale del classe 2000 con la Juventus, che per il suo attaccante oltretutto non ha ancora ricevuto una proposta concreta da parte della Fiorentina. L’eventuale formula del trasferimento, invece, pare già chiara: prestito (molto) oneroso con diritto di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.