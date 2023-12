Corriere dello Sport: “Kayode per Ranieri è la risposta di Italiano al Decreto Crescita”

Ieri sera, a Firenze, il “decreto crescita” di cui si parla tanto in questi ultimi giorni ha trovato un degno avversario quando Luca Ranieri, su un cross di Kayode, ha colpito di testa e segnato il gol che consegna alla Fiorentina 33 punti in classifica, al momento il terzo posto (insieme al Milan) che vale la Champions e un capodanno da vivere con spensieratezza. È la storia più bella di una partita che non resterà certo nella memoria viola, se non per il risultato finale. È la storia di un giocatore italiano che a 24 anni riscuote i frutti di una fatica durata parecchie stagioni, iniziata nel settore giovanile della Fiorentina e proseguita a Foggia, Ascoli, Ferrara e Salerno, per fare poi ritorno proprio dove tutto era iniziato, nella squadra viola, che, guarda caso, aveva bisogno di lui come “prodotto del vivaio” per compilare la lista Uefa.

È la storia di un difensore che ha limato i propri difetti, che si è evoluto da terzino sinistro a esterno di centrocampo e poi a centrale, che ha lavorato e aspettato che qualcuno credesse in lui. Rimasto a Firenze più per necessità del club che per convinzione, ha trovato un allenatore, Vincenzo Italiano, che ha puntato sulle sue qualità, migliorandole: a quel punto, Ranieri è sbocciato. In definitiva, è l’emblema di ciò che dovrebbe essere il nostro calcio: più spazio e più fiducia ai prodotti dei nostri vivai e meno attenzione agli acquisti sul mercato estero, da dove non sempre arrivano calciatori di spessore. In questa storia, Vincenzo Italiano ha un ruolo fondamentale. Se pensiamo che il cross che Ranieri ha sbatacchiato alle spalle di Milinkovic arrivava da Kayode, un altro giocatore italiano uscito dal settore giovanile, allora abbiamo tutti gli elementi per sottolineare una volta di più l’importanza di lavorare più su ciò che è nostro rispetto a ciò che arriva da fuori. Lo scrive il Corriere dello Sport.