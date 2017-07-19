Corriere dello Sport, Kalinic alternativa per il Milan di Belotti e Morata. La Fiorentina chiede 35 milioni

Il Milan offre "solo" 22 milioni per il bomber croato, ma la differenza resta colmabile secondo il Corriere dello Sport

Kalinic è tornato in corsa insieme a Belotti e Morata per l’attacco del Milan. Con il passare dei giorni la soluzione che diventa più probabile è quella legata all’attaccante viola che stasera tornerà a Moena. I Della Valle vogliono tenerlo, a meno che non arrivi un’offerta da 35 milioni. Il Milan è arrivato a proporne 22, ma non bastano. La distanza però non è incolmabile. Lo sanno anche in via Aldo Rossi e per questo i contatti con l’agente del croato non si sono mai interrotti. Kalinic attende (e ha sollecitato) un rilancio rossonero, ma Fassone e Mirabelli hanno preso tempo, valutando tutte le possibilità. Certo è che il centravanti viola non è stato scartato. La pista croata è di nuovo calda. Così riporta il Corriere dello Sport.