Corriere dello Sport, Italiano valuta Beltran-Nzola insieme dopo la sosta per le nazionali 

Il Corriere dello Sport spiega come Italiano stia valutando di provarli insieme, dopo la sosta. Perché l’argentino è considerato dal mister adatto a fare o il centravanti o a giocare in appoggio alla punta di riferimento partendo da posizione arretrata. Oppure, nel 4-2-3-1 potrebbe stare nel ruolo che è di Bonaventura. Una soluzione, quella di vedere Beltran e Nzola insieme in campo, che il tecnico potrebbe provare per risolvere d’urgenza un problema non da poco, quello del gol.

