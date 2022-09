Corriere dello Sport, Italiano suona la sveglia: allenamento e faccia a faccia con la squadra 

Reagire, subito. Ieri pomeriggio la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti, si è confrontata sui temi più importanti della sconfitta di Bologna. Sono stati analizzati con attenzione tutti gli errori per cercare una reazione immediata, senza altri scivoloni. Serve tutto, testa e gambe per non entrare in un vortice da cui poi sarebbe difficile uscire.

Il tempo non manca e nemmeno la fiducia verso una formazione che lo scorso anno aveva stupito per gioco e identità. L’allenatore ha chiesto ai suoi ragazzi di tornare a spingere per uscirne alla grande. Il concetto è questo: svegliarsi e ritrovarsi in fretta. Non c’è alternativa e Vincenzo Italiano ha un ruolo fondamentale per studiare soluzioni sul campo, ma pure per cercare le parole giuste nello spogliatoio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, FAVORE ARBITRALE A FAVORE DELLA ROMA, MANCA UN RIGORE PER L’EMPOLI: “GOMITATA, DOVEVA FISCHIARE FALLO”