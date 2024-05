Corriere dello Sport: “Italiano sfida Palladino, il tecnico brianzolo è tra i candidati a sostituirlo a fine stagione”

Fiorentina-Monza del Monday Night di Serie A regala più di uno spunto, anche non sul campo. Per esempio il confronto diretto fra il presente e il possibile futuro viola, Italiano contro Palladino, con tanto di possibile primo “sopralluogo” al Franchi per il tecnico brianzolo. Sicuramente sarà un’ulteriore opportunità di osservare da vicino l’ex attaccante, in grado di cambiare spesso modulo e interpreti mantenendo fermi i dogmi di possesso e costruzione dal basso.

Per stavolta sarà solo una partita, poi si vedrà. A fine stagione Palladino potrebbe tornare “accompagnato” da staff ed entourage. Classifica a parte non è l’unico motivo di attenzione della gara, ma sicuramente uno dei principali. Lo scrive il Corriere dello Sport.