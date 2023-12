Corriere dello Sport, Italiano recupera Mandragora, smaltita la febbre. Jack in forse, oggi provino decisivo 

Ora la Fiorentina si rituffa nel campionato per la sfida con la Salernitana. E Italiano riparte da un paio di accorgimenti tattici che ha dato buoni frutti e anche dalla ripresa degli allenamenti arrivano note liete. Ieri Mandragora e Bonaventura hanno fatto passi avanti e potrebbero guadagnarsi una convocazione per la partita, con più chances per il primo (che ha smaltito l’influenza e potrebbe anche essere titolare).

Resta qualche dubbio maggiore sul secondo, alle prese con un sovraccarico all’adduttore destro. In questi giorni ha svolto lavoro a parte e oggi nella rifinitura si prenderà la decisione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

