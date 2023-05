Corriere dello Sport, Italiano-Napoli? De Laurentiis rispetta lui e la Fiorentina, fino al 7 no chiamate

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla della panchina del Napoli. Nell’agenda di De Laurentiis in evidenza c’è sempre il nome di Vincenzo Italiano, è da un bel po’ di anni, gli piacque di persona, lo colpì, ebbe modo di sondarlo, e non l’ha dimenticato. Per rispetto, non sarà contattato prima della finale di Conference League del 7 giugno. E per rispetto di Commisso prima di contattarlo, chiamerà lui.

