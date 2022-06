Corriere dello Sport, Italiano, entro 48h la firma: può rinnovare direttamente fino al 2025

La notizia era nell’aria già dalla serata di sabato ma a mettere (forse) la parola fine su una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso Firenze per settimane ci ha pensato con un intervento a gamba tesa Rocco Commisso stesso, che per la seconda volta nel giro di un mese ha dato dall’America l’accelerata decisiva al rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano: accordo ormai trovato con il mister di Karlsruhe su cifre, durata e ultimi dettagli burocratici, e firma che potrebbe arrivare già nel corso delle prossime 48 ore. Ma non è escluso che nel faccia a faccia con Ramadani delle prossime ore le parti decidano di dilatare il nuovo accordo subito fino al 2025. Mister letteralmente blindato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

