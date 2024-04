Corriere dello Sport: “Italiano andrà via ma avrà lo stesso ascendente sul gruppo?”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha evidenziato la situazione di mister Italiano. In estate il volto della Fiorentina cambierà in maniera profonda, resta solo da vedere se la rivoluzione sarà mezza o intera. In uno scenario simile, i pensieri possono andare più avanti del lecito, ci si può far distrarre dal futuro e dalle sue incognite togliendo energie al presente. Un allenatore che tutti sanno andrà via può non avere più lo stesso ascendente sul gruppo.

