Corriere dello Sport: “Inter? Ipotesi 4-4-2 per la Fiorentina. Palladino chiede uno sforzo ad Adlì, Cataldi e Colpani”

Palladino oggi ha solo 14 giocatori a disposizione

La Fiorentina affronta l'Inter in piena emergenza: tra cessioni e regolamenti, Palladino ha solo 14 giocatori disponibili, più tre non al meglio (Colpani, Cataldi e Adli). Qualcuno dovrà stringere i denti e scendere in campo. Nonostante le difficoltà, la squadra vuole dare continuità alle vittorie su Lazio e Genoa, anche se strappare punti all'Inter sembra quasi impossibile. Palladino ha studiato ogni possibile soluzione, optando per un 4-4-2 che potrebbe trasformarsi in 3-5-2 o 4-2-3-1 a seconda delle fasi di gioco. Comuzzo sarà terzino destro, mentre Dodô potrebbe alternarsi tra difesa e attacco.

A centrocampo, Mandragora è la certezza, mentre Cataldi potrebbe rientrare nonostante lo scarso minutaggio recente. In attacco, Beltrán arretra a centrocampo, lasciando Gudmundsson e Kean in avanti. Una Fiorentina in difficoltà, ma pronta a lottare fino all'ultimo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-suona-la-carica-fiorentina-supera-lemergenza-e-vinci-per-bove-dodo-puo-giocare-nel-suo-ruolo/287835/