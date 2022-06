Corriere dello Sport, il progetto di Italiano, 7-8 rinforzi per far volare la Fiorentina 

E adesso nasce la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nel senso che, dopo l’accordo per spostare la scadenza del contratto dal 2023 al 2025 compresa l’opzione da esercitare, raggiunto nella serata di giovedì e solo da ratificare, è il momento di mettere in pratica il progetto di rafforzamento anch’esso condiviso tra la società e il tecnico siciliano. L’una e l’altra cosa, va ribadito come risultato di rilievo, rappresentano la dimostrazione concreta di un’unità d’intenti molto significativa anche sul mercato.

Quindi, e si torna all’assunto di partenza, serve una Fiorentina che sia il più possibile vicina a quella che ha in mente Italiano: per esserlo c’è bisogno di sette-otto rinforzi. Non un numero a caso, bensì un numero che diventa somma algebrica di arrivi e partenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SKY SPORT, L’INTER HA INCONTRATO RAMADANI A LONDRA. OBIETTIVO PRENDERE MILENKOVIC E CAPIRE IL MODO