Corriere dello Sport, il pomeriggio di Jovic: visite poi stretta di mano e benvenuto

Il pomeriggio di Jovic si è poi articolato tra una doppia sessione di visite d’idoneità sportiva (prima presso una struttura esterna e subito dopo a Coverciano, dove in questi giorni si sta allenando la Fiorentina) e infine sul terreno di gioco di Casa Azzurri, dove la punta ha fatto conoscenza con i suoi nuovi compagni di squadra e con l’allenatore. Una forte stretta di mano, qualche parola di benvenuto e un messaggio forte e chiaro dal mister: i gol per portare ancora più in alto la Viola dovranno arrivare proprio dal bomber serbo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

