Corriere dello Sport: “Il Napoli domina ma Ndour si divora il pari al 95’. Fiorentina a -5 dalla zona europea”

Quarta sconfitta nelle ultime cinque in Serie A per la Fiorentina

Il Napoli torna alla vittoria dopo cinque giornate, superando 2-1 la Fiorentina in un finale di pura tensione. L’ultima scena della partita è emblematica: al 95’ Ndour svirgola il tiro del possibile pari e il Maradona esplode di gioia. Gli azzurri dominano e creano tantissimo, ma concretizzano poco, ritrovandosi a soffrire fino all’ultimo. Alla fine, però, arrivano tre punti fondamentali per restare a -1 dall’Inter e mantenere a distanza l’Atalanta. La squadra di Palladino incassa la quarta sconfitta in cinque gare di Serie A (quinta in sei contando la Conference) e scivola a -5 dalla zona europea. Lo scrive il Corriere dello Sport.