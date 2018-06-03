Corriere Dello Sport, il Marsiglia offre 20 milioni per Veretout. Secco no dei viola
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell’edizione odierna, il Marsiglia avrebbe messo sul piatto 20 milioni per strappare le prestazioni sportive di Jordan Veretout a titolo definitivo...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 11:12
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell’edizione odierna, il Marsiglia avrebbe messo sul piatto 20 milioni per strappare le prestazioni sportive di Jordan Veretout a titolo definitivo. Il centrocampista francese, reduce di un’ottima stagione con la Fiorentina, piace molto sul mercato ma la squadra viola ai francesi ha detto: “No grazie”.