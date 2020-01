Quel che è certo, è che il mercato della Fiorentina è solo all’inizio. Dopo Cutrone, i viola sono pronti a darsi da fare tra centrocampo e difesa. Il preferito, nemmeno a dirlo, resta comunque Alfred Duncan (26), pur consapevoli che per strapparlo al Sassuolo servono almeno 13-15 milioni di euro, oltre a dover contenere l’assalto del Milan. E’ vero, è uscito anzitempo dalla gara (persa) contro il Genoa, ma si è trattata solo di una leggera contrattura, niente di non recuperabile in tempi brevi.

Il centrocampista, di piede mancino, conosce molto bene Iachini per averci lavorato insieme proprio ai tempi della sua guida tecnica in neroverde ed è il primo a spingere verso Firenze, ma serve tempo. Piace la sua capacità di inserimento all’interno della manovra, la fisicità, con quella sua corsa finalizzata a recuperare ogni pallone ma anche il suo rendersi pericoloso in fase offensiva, quando si inserisce, con o senza palla. Fin qui, ha agito prevalentemente come interno, sinistro o destro, in un centrocampo a tre, ma la sua versatilità sta proprio nel sapersi adattare in altre posizioni lungo la mediana: è questo che lo ha fatto balzare in cima alla lista dei sogni dell’allenatore viola.

Corriere dello Sport