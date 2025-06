Corriere dello sport: “Il Genoa ha rifiutato il prolungamento del prestito di Gudmundsson”

Incastrata a quella dell’allenatore, ma al momento non correlata per via delle tempistiche che si sovrappongono, c’è anche la questione che riguarda Albert Gudmundsson. Non uno a caso del gruppo viola per qualità, aspettative di allora e oggi, potenzialità per poter essere il valore aggiunto della Fiorentina. E costo: esattamente diciassette milioni, quanti cene vogliono per acquistare l’islandese dal Genoa, più qualche centinaio di migliaia di euro per la parte dei tre milioni di bonus che sono scattati tra quelli inseriti. Entro la settimana sapremo se Gud sarà ancora viola o no.

Il 18 giugno è il limite massimo per discutere e risolvere i prestiti con opzione di riscatto, ma tra rossoblù e viola si arriverà prima di

quel giorno alla definizione della trattativa. Detto che con Palladino quasi sicuramente non sarebbe rimasto a Firenze, il posto sempre vacante che è stato fino al 28 maggio del tecnico campano non aiuta la Fiorentina, perché un’indicazione/richiesta del sostituto l’avrebbe incentivata a risolvere i dubbi.

E ad accontentare Gudmundsson. «Io mi vedo ancora in viola, ma non dipende da me», ha detto dal ritiro della sua Nazionale. Segno che a Firenze alla fine ci si vede bene e che l’affetto dei tifosi ha fatto centro in un freddo e distaccato come lui. Però, il discorso economico viene sopra a tutto ed è quello che adesso, in sede di previsione facilmente smentibile, lo porta via dal Viola Park.

Intanto, il Genoa se lo riprenderebbe volentieri sia per metterlo a disposizione di Vieira su espressa richiesta (a proposito) dell’appena riconfermato allenatore francese e sia perché, se viceversa volesse monetizzare, sa di avere già diverse pretendenti in Italia (l’Inter di nuovo un anno dopo, ma pure la Juvetus) e all’estero. Per questo in Liguria sono rimasti freddini di fronte alle varie proposte viola, che vanno dal prestito oneroso-bis, formula che considera la vicenda giudiziaria in patria sempre sospesa intorno a

Gudmundsson, al riscatto per una cifra di alcuni milioni inferiore ai diciassette stabiliti l’agosto scorso, passando per l’inserimento di un paio di calciatori (Amatucci e Bianco di rientro a Firenze rispettivamente da Salerno e Monza) come parziale contropartita tecnica. Insomma, serve uno slancio, anzi un rilancio se la Fiorentina vuole tenersi il numero 10: e anche così si spiegano i contatti con l’Udinese per Thauvin. Lo scrive il Corriere dello Sport