Corriere dello Sport: "Ikone si è opposto a un trasferimento in Arabia. Palladino lo valuterà durante il ritiro"
Al Viola Park sarà presente anche Ikone che ad oggi sembrerebbe aver rifiutato un trasferimento verso l'Arabia, vuole restare in Europa
Al Viola Park inizierà ufficialmente il ritiro dei viola, tra i 31 giocatori convocati, sarà presente anche Jonathan Ikone. L'attaccante francese sembrava ad un passo dal trasferimento in Arabia, lo aspettava l Al-Duhail di Galtier, suo ex allenatore ai tempi del Lille, con cui ha vinto un campionato francese. il club arabo aveva offerto circa 10 milioni ai viola e uno stipendio più che triplicato al calciatore, ben 4 milioni a stagione.
Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, sarebbe stato il giocatore in persona a rifiutare le offerte arabe perché crede fortemente che si possa misurare ancora in un campionato europeo. Quindi, nonostante le chiamate senza risposta, Mister Palladino sarà "costretto" a valutare il giocatore francese durante il ritiro al Viola Park e a decidere personalmente se il francese possa continuare a vestire la maglia viola o dovrà trovarsi una nuova dimora.
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