Corriere dello Sport: "Ikoné resta sul mercato ma Palladino pensa alla sua permanenza"

Il francese sta dando segnali incoraggianti e quindi la sua permanenza è possibile

Una cosa sembra essere molto chiara: Jonathan Ikonè è stato messo sul mercato dalla Fiorentina. A giugno c'erano club arabi su di lui, poi la Lazio e la Roma ma alla fine nessuno ha convinto la Fiorentina e il giocatore. a Fiorentina si libererebbe volentieri del giocatore che percepisce 1,3 milioni di stipendio ma per adesso non ci sono grandi offerte. Per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di trattenere Ikonè alla corte di Raffaele Palladino. Il francese sta dando segnali incoraggianti e quindi la sua permanenza diventa sempre più fattibile. Attenzione, questo non significa che verrà tolto dal mercato ma non sono da escludere colpi di scena. Lo scrive il Corriere dello Sport.