Corriere dello Sport: “Ikoné-Beltran, due mesi per svoltare o a gennaio verranno ceduti” 

Ikoné e Beltran due investimenti importanti per la Fiorentina ma non riescono a svoltare

Jonathan Ikoné e Lucas Beltran continuano a rappresentare le maggiori difficoltà per la Fiorentina, nonostante il loro talento e l'importante investimento economico. Ikoné, pur avendo giocato 116 partite in viola, ha offerto prestazioni spesso anonime, commettendo errori significativi. Beltran, in squadra da meno tempo, ha accumulato solo 191 minuti di gioco e non ha ancora trovato una collocazione tattica precisa. Entrambi rischiano di perdere la fiducia della società e dello staff tecnico entro gennaio, ma hanno ancora due mesi per dimostrare il loro valore. Altrimenti sarà cessione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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