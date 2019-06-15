Corriere dello Sport, Ibrahimovic alla Fiorentina? Notizia senza fondamento, Commisso non si fermerà alle americanate
Da oggi partirà la bambola dei nomi attribuiti alla Fiorentina, da cui il più gettonato, Ibra, non ha nessuna base. Il nuovo proprietario non si fermerà alle americanate, ma vuole mettere in moto il c...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2019 13:06
Da oggi partirà la bambola dei nomi attribuiti alla Fiorentina, da cui il più gettonato, Ibra, non ha nessuna base. Il nuovo proprietario non si fermerà alle americanate, ma vuole mettere in moto il circo dell'entusiasmo: considera da sempre i tifosi la parte più importante.
Corriere dello Sport