Corriere dello Sport: "Gudmundsson-Fiorentina, oggi altro vertice con il Genoa per chiudere a 25 milioni"

La Fiorentina ha già trovato l'accordo con l'agente dell'islandese

La Fiorentina ha trovato l'accordo con l'agente di Albert Gudmundsson e il Genoa si prepara a liberare l'islandese: oggi un altro vertice per provare a chiudere sulla base dell'offerta da 25 milioni complessivi. Gudmundsson andrà a sostituire Nico Gonzalez: anche se il confronto con l’argentino di ritorno dalle vacanze ieri non c’è stato e ci sarà soltanto oggi, la sua partenza è ormai certa e l’ex Stoccarda confermerà di voler dedicarsi a una nuova esperienza dopo tre stagioni in viola, dando così forza alle offerte che stanno arrivando e che arriveranno al club di Commisso per portarlo via da Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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