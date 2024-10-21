Corriere dello Sport: “Gudmundsson out almeno due settimane. Kean fuori solo per precauzione?”

La Fiorentina torna da Lecce anche con delle preoccupazioni per i suoi uomini d'attacco

La Fiorentina non torna da Lecce solo con la gioia della vittoria per 6-0, ma anche con preoccupazioni per gli infortuni di Albert Gudmundsson e Moise Kean. Sebbene la squadra abbia dimostrato di poter vincere senza i suoi due giocatori chiave, resta da capire quanto tempo dovranno stare fuori. Gudmundsson si è fermato poco dopo l'inizio della partita a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Si teme uno stop di almeno due settimane, con poche possibilità di vederlo in campo contro il San Gallo in Conference League e probabilmente neanche contro la Roma. Esami più approfonditi chiariranno la gravità del problema.

Kean ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, nonostante sia riuscito a continuare a giocare per un breve periodo prima di essere sostituito all'intervallo. Anche lui salterà probabilmente la prossima partita in Conference, ma potrebbe recuperare per la sfida contro la Roma. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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