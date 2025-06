Corriere dello Sport: “Gosens-Roma? Difficile per età e per costo, la Fiorentina chiede 15 milioni”

Da quanto filtra Angeliño in ogni caso non rientrerebbe nei piani di Gasperini che ha chiesto a Ghisolfi due esterni (uno a destra e uno a sinistra) molto forti fisicamente per andare a chiudere sul secondo palo le azioni offensive da fascia a fascia. Quindi seppur apprezzato dal tecnico, lo spagnolo non corrisponde alle caratteristiche adatte per il suo gioco.

Della serie, “se ce l’ho me lo tengo, ma se posso cerco altro”. Un profilo alla Gosens, per intenderci, ma difficilmente per età (31 a luglio) e costi (la Fiorentina lo ha appena riscattato per 7,5 milioni e ne chiederebbe il doppio) può essere lui il rimpiazzo. La ricerca è aperta sotto la supervisione del Gasp. Lo scrive il Corriere dello Sport.