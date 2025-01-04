Corriere dello Sport: “Folorunsho-Fiorentina, il riscatto può diventare obbligo. Domani le visite mediche”
L'ex Verona arriva a Firenze per prendere il posto che ricopriva Bove
Oggi va in scena Fiorentina-Napoli che, oltre ad essere un match di alta classifica, è anche un incrocio di mercato. La Fiorentina infatti, è pronta a chiudere il secondo acquisto invernale dopo l'arrivo di Nicolas Valentini. Michael Folorunsho arriverà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, può diventare obbligo. Già domani il giocatore potrebbe sostenere le visite mediche.
L'ex Verona, con la sua voglia di rivalsa, arriverà a Firenze per colmare il vuoto lasciato da Edoardo Bove, l'auspicio di Firenze è che, con l'arrivo di Folorunsho, tutti i problemi riscontrati dall'assenza di Bove possano risolversi in positivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/di-marzio-quarta-al-river-e-fatta-alla-fiorentina-7-milioni-accordo-raggiunto-nella-notte/283305/