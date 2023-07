Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina sta sondando il terreno per un giocatore del Genoa, o certo Albert Gudmundsson, classe 1997, attaccante. In B ha segnato 11 reti in 36 partite, ora vale 10 milioni. L’incognita è che deve ancora dimostrare in A.

