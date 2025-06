Corriere dello Sport: “Fiorentina pronta ad offrire 12 milioni per Gudmundsson. Nodo cambio di proprietà”

Questa sera scadrà ufficialmente la possibilità per i club di comunicare alla FIGC l’intenzione di riscattare i giocatori in prestito, e la Fiorentina ha deciso di non procedere con Albert Gudmundsson alle condizioni stabilite lo scorso agosto. Il riscatto era fissato a 17 milioni di euro, cifra che i viola non intendono versare, preferendo riaprire i discorsi solo nel caso in cui il Genoa sia disposto a rivedere la valutazione del cartellino, abbassandola di circa 5 milioni. Nelle prossime giornate sono previsti nuovi contatti tra le società, anche se raggiungere un accordo non sarà facile.

Il nodo principale riguarda il cambio di proprietà avvenuto a dicembre in casa Genoa, che ha di fatto reso superati gli accordi verbali precedentemente stretti. La Fiorentina avrebbe potuto contare su un rinnovo automatico del prestito nel caso in cui la situazione giudiziaria di Gudmundsson non fosse stata chiarita entro giugno – scenario in parte realizzatosi, dato che il processo è ancora aperto. Tuttavia, l’attuale contesto rende improbabile un semplice prolungamento del prestito, lasciando come via più percorribile quella di una nuova trattativa con una cifra rivista, magari accompagnata da bonus. Lo scrive il Corriere dello Sport.