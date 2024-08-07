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Corriere dello Sport: "Fiorentina pronta a bonus supplementari al Genoa per prendere Gudmundsson"

La Fiorentina è ad un passo da Gudmundsson

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2024 09:14
Corriere dello Sport: "Fiorentina pronta a bonus supplementari al Genoa per prendere Gudmundsson" -
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La Fiorentina è ormai a un passo da Albert Gudmundsson. Merito della riformulazione della prima offerta che aveva subito messo l’operazione in discesa: si rimane a quota 25 milioni complessivamente, la differenza la fa che i viola sono pronti a garantire alcuni bonus supplementari come richiesto dal Genoa. Per l’islandese  sarebbe pronto un quadriennale alle stesse condizioni di quelle garantite a Kean, ovvero 2,2 milioni a stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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