Corriere dello Sport: "Fiorentina pronta a bonus supplementari al Genoa per prendere Gudmundsson"

La Fiorentina è ad un passo da Gudmundsson

La Fiorentina è ormai a un passo da Albert Gudmundsson. Merito della riformulazione della prima offerta che aveva subito messo l’operazione in discesa: si rimane a quota 25 milioni complessivamente, la differenza la fa che i viola sono pronti a garantire alcuni bonus supplementari come richiesto dal Genoa. Per l’islandese sarebbe pronto un quadriennale alle stesse condizioni di quelle garantite a Kean, ovvero 2,2 milioni a stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.