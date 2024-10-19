Corriere dello Sport: “Fiorentina lungimirante a puntare su Kean-Gud. Ora Firenze sogna”

Palladino è soddisfatto di poter contare su di loro, gestendoli al meglio per mantenerli incisivi e determinanti

La partita Fiorentina-Milan ha lasciato molto più dei tre punti alla squadra viola. Nonostante una buona prestazione, la Fiorentina è consapevole che ci sono ancora errori da correggere e che servono conferme future per consolidare i miglioramenti nel gioco e nei risultati. La vera eredità, però, è la coppia d'attacco formata da Moise Kean e Albert Gudmundsson, che rappresenta una grande speranza per i tifosi. Con forza, talento, senso del gol e creatività, i due attaccanti incarnano il prototipo dell'attaccante ideale.

Palladino è soddisfatto di poter contare su di loro, gestendoli al meglio per mantenerli incisivi e determinanti. La Fiorentina ha fatto una scelta lungimirante puntando su Kean e Gudmundsson, e ora Firenze sogna traguardi ambiziosi grazie a loro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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