Corriere dello Sport: “Fiorentina, due le principali vie per raggiungere l’Europa League, la Champions resta il sogno”

Otto (ma magari 13) finali. Mai come forse in questa stagione la Fiorentina entra nel mese di aprile con una tavola bianca davanti a lei. Di fronte molteplici possibilità. Due principali vie per l’obiettivo dichiarato (ma non detto) a inizio stagione, ovvero l’Europa League; una sola pertentare il colpo grosso della Champions, che in fondo dista appena un punto in più in campionato. Giocando con le percentuali del Predictor di Opta:la Fiorentina ha il 7.91% di chance di entrare tra le prime quattro e andare così in Champions, il15,22% di piazzarsi al quinto posto che vale l’Europa League e il 20,23% di chiudere al sesto che a oggi vale la Conference. Tuttavia ha il 49% di probabilità di arrivare in finale a Breslavia e il 21,6% di alzare il trofeo che darebbe anche il pass per l’Europa League. Di fronte l’algoritmo vede il Chelsea, favorito con il 51,1% di probabilità di aggiudicarsi il torneo. Lo riporta il Corriere dello Sport.